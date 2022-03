In fila in ospedale

Per una banale visita oculistica, prenotata tre mesi fa, stamane mi trovo in un angusto corridoio di un ospedale romano, in mezzo a tante persone in attesa. Non tutti, purtroppo, hanno problemi di poco conto e in tanti occhi traspare sofferenza, ansia, stanchezza di lottare.

Mi piace ascoltare le parole in libertà di questa gente, che considero la mia gente, che ha lottato tutta una vita per una dignità innata e per un senso di orgoglio radicato ed ereditato.

Ma stamane sto ascoltando tanta rabbia e disperazione, che qualche anno fa non coglievo in occasioni analoghe. Credevo che la sofferenza fisica a lungo sopportata temprasse nella saggezza e nell’accettazione delle avversità, ma non è sempre così.

Il male creato dalla cattiva politica e dall’assenza assoluta di formazione sociale ha arrecato danni immensi alla voglia di speranza di tutti e sta spegnendo le luci negli occhi e nelle anime dei cittadini.

I bugiardi istituzionali, i cinici e i vessatori, coloro che in qualche modo, anche non democratico, si sono trovati ad esercitare potere, senza fare alcun servizio ai cittadini, non solo portano i popoli in guerre assurde, arrecando sofferenze fisiche e psicologiche immani, soprattutto ai più deboli, ma raschiano il fondo della speranza del futuro a tutti, ipotecando e zavorrando qualsiasi proposta di ricominciare, di reimpostare, di invertire la tendenza delle prospettive di qualità di vita di tutti.

La mia gente non mi aiuta più a leggere il mondo, perché stanno dimenticando l’alfabeto degli esseri umani. Ha capito che la stanno imbrogliando.

Esco dopo tre ore. Chi non è stato ricoverato, cerca di sorridere e di ricominciare a lottare.