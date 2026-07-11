In manette la banda del buco, l’ex hotel Cinecittà era il covo dei ladri dei centri commerciali

Avevano trasformato le stanze abbandonate dell’ex hotel Cinecittà, per anni simbolo di occupazioni abusive e degrado nella periferia est della Capitale, nella cabina di regia del loro network criminale.

Da lì, smartphone alla mano, pianificavano le incursioni notturne, gestivano la rete dei ricettatori e celebravano i colpi andati a segno scambiandosi foto e video della merce appena rubata.

I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno smantellato una strutturata organizzazione specializzata nei “furti con la tecnica del buco”, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei cittadini sudamericani.

Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Roma, ha spalancato le porte del carcere per quattro degli indagati (tra cui una donna), considerati i promotori del sodalizio, mentre per gli altri due è scattato l’obbligo di firma. L’accusa contestata a vario titolo è pesante: associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati.

L’inseguimento sulla Togliatti che ha squarciato il velo

L’inchiesta è nata quasi per caso nell’ottobre del 2024, quando una gazzella dell’Arma ha intercettato un’auto sospetta lungo viale Palmiro Togliatti.

Il conducente, invece di accostare all’alt, ha premuto il piede sull’acceleratore, dando vita a un inseguimento a folle velocità terminato a ridosso del quartiere di Cinecittà con l’arresto dell’uomo.

La vera svolta per i militari è arrivata dall’analisi del cellulare sequestrato al fuggiasco. Spulciando le chat di messaggistica interna, gli investigatori hanno ricostruito la mappa dei complici, individuato il loro quartier generale nell’ex albergo occupato e accertato una scia di almeno 13 colpi messi a segno tra Roma e le province di Foligno, Avezzano e Tarquinia.

Nel mirino del gruppo finiva di tutto: appartamenti, boutique d’abbigliamento, store di telefonia e fast food, per un valore complessivo che supera i 200 mila euro.

Il “modus operandi”: martelli pneumatici e niente sopralluoghi

Il metodo di lavoro della banda era sistematico e non lasciava spazio all’improvvisazione, anche se i membri rinunciavano quasi sempre ai sopralluoghi sul posto per non farsi immortalare dalle telecamere prima del tempo.

Documenti falsi: Per muoversi sul territorio senza destare sospetti, i malviventi esibivano patenti e documenti contraffatti per affittare auto pulite nelle agenzie di noleggio.

La chat-ricetrasmittente: Durante i viaggi verso gli obiettivi, il gruppo utilizzava una chat blindata scambiandosi continui messaggi vocali in tempo reale per coordinare l’avvicinamento e gestire i pali.

Lo scasso nei centri commerciali: Le incursioni avvenivano nel cuore della notte. Per evitare i sistemi di allarme degli ingressi principali, la banda penetrava nei locali confinanti e, utilizzando martelli pneumatici e pesanti attrezzi da cantiere, abbatteva le pareti aprendo un varco verso le casseforti o i magazzini.

Il listino prezzi sui social: Una volta rientrati alla base, i ladri fotografavano e catalogavano i prodotti sottratti. Le immagini andavano a comporre una sorta di catalogo clandestino: la merce veniva poi rivenduta attraverso canali social occulti alla metà del prezzo ufficiale di mercato.

L’arresto

I piani dell’organizzazione hanno subìto una brusca frenata dopo lo sgombero definitivo dell’ex hotel Cinecittà.

Privati del loro punto di riferimento a Roma, i sei componenti si erano dispersi rapidamente in varie regioni italiane e, in qualche caso, erano fuggiti oltre i confini nazionali.

Un tentativo di rendersi invisibili che non è bastato: i Carabinieri sono riusciti a localizzarli e a stringere le manette ai loro polsi, chiudendo per sempre la parabola della banda del buco.

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