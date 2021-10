In Piazza Smart a Pietralata due interessanti eventi

Le organizzazioni e gli abitanti del quartiere Pietralata propongono, per la prossima settimana, in collaborazione con Planet Idea e la Community Manager della Piazza, Elisabetta Di Girolamo due nuovi eventi:

Primo evento: giovedì 28 ottobre incontro con l’Associazione di promozione sociale Latte&coccole sul tema “Vita da mamma – Come sopravvivere al primo anno – Piccoli trucchi per vivere più serenamente la vita con i bambini under one”. Conduce Martina Carabetta IBCLC.

In caso di maltempo l’incontro si svolgerà presso la sede dell’Associazione Latte&coccole in Via delle Cave di Pietralata n. 14 D, 1°piano.

Secondo evento: domenica 31 ottobre, incontro con la prima edizione di La Domenica del Baratto, che diventerà un appuntamento fisso per la seconda domenica di ogni mese. L’iniziativa è curata da un gruppo di abitanti del quartiere e offre la possibilità di barattare, scambiarsi oggetti di ogni tipo tranne il mobilio. Nel caso non si avesse nulla da barattare, si potrà fare un’offerta.

Per maggiori informazioni e per partecipare, visita Planet APP, oppure contatta la Community Manager: Elisabetta Di Girolamo – 366 5692587 – mail to: e.digirolamo@planetsmartcity.com

La Piazza Smart di Pietralata è in Via delle Cave di Pietralata, n. 67 – Roma