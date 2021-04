“In tutto c’è stata bellezza” di Manuel Vilas al Bibliopoint Perlasca

Mercoledì 28 aprile, ore 17.30 il libro scelto di questo mese dal Gruppo LAB Lettori Attivi di Bibliopoint è “In tutto c’è stata bellezza” di Manuel Vilas.

Allo stesso tempo figlio e padre, Vilas celebra la presenza costante e sotterranea di chi non c’è più, il passato che riemerge a fatica dai ricordi, la lotta per la sopravvivenza che lega indissolubilmente le generazioni. Una narrazione che sottolinea l’umana fragilità, le inevitabili sconfitte, ma anche la nostra forza unica, l’inesauribile capacità di rialzarci e andare avanti, persino quando tutto sembra essere crollato. Perché i legami con la famiglia, con chi ci ha amato, continuano a sostenerci e a definirci, anche quando sono apparentemente allentati o interrotti. E proprio quei legami ci permettono di vedere, a distanza di tempo, che in tutto c’è stata bellezza: in molti gesti quotidiani e anche nelle parole non dette, nell’affetto trattenuto, inconfessato, a cui non possiamo fare a meno di credere e di aggrapparci.

Per partecipare o assistere alla discussione inviare una e-mail a bibliopointpietralata@gmail.com