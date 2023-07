In vacanza con e-book, audiolibri e giornali online di Biblioteche di Roma

Prestiti digitali

Sul catalogo online di Biblioteche di Roma, tantissime risorse e novità editoriali gratuite per accompagnarti durante l’estate senza appesantire le tue valige.

Lo sapevi che oltre alla possibilità di richiedere in prestito i libri, è possibile accedere a un mondo di cultura, hobby, attualità, sport, letteratura, arte, cinema, musica e tanto altro gratuitamente e comodamente online?

Come fare?

Il primo, semplice passo è iscriversi alle Biblioteche di Roma: basta cliccare sul tasto “Accedi” sulla homepage di Biblioteche di Roma, poi seleziona l’opzione “Registrati on-line!!”, scegli la tua biblioteca preferita e inserisci i dati richiesti.

Clicca qui per iscriverti gratuitamente adesso.

Biblioteche di Roma mette a disposizione degli iscritti un ricco patrimonio culturale che conta: 1 milione di Libri, Film, Audiolibri, CD, 80.000 e-book e edicola digitale, che dispone di 7.100 giornali e riviste, gratuita e per tutti, che non ha barriere fisiche e materiali se non la disponibilità di un dispositivo per la lettura.

Prestito e-book e audiolibri

Da iscritti, è sufficiente selezionare dalla home page del sito la pagina dedicata agli e-book e seguire le istruzioni.

Puoi prendere in prestito:

2 e-book MLOL al mese (durata del prestito 14 giorni);

2 audiolibri MLOL al mese (durata del prestito 28 giorni);

2 e-book e/o audiolibri ReteINDACO contemporaneamente (durata del prestito 14 giorni).

Si possono scegliere la ReteINDACO, con 7782 risorse disponibili, e seguire i passaggi sotto elencati:

Ottieni l’ID Adobe (che puoi creare gratuitamente dal sito https://account.adobe.com) e associalo al tuo device mediante programma di lettura dedicato, ad esempio Adobe Digital Edition; scarica e installa un applicativo per la lettura degli e-book compatibile con la gestione dei DRM, ad esempio: Adobe Digital Editions; dopo aver effettuato l’accesso al portale di Biblioteche di Roma, puoi registrare il prestito dell’e-book e scaricare il file con estensione .acsm sul tuo dispositivo (il link per il download viene spedito anche al tuo indirizzo e-mail e resta disponibile nella tua area personale per tutta la durata del prestito); Il download del file .acsm lancerà l’applicativo in uso che ti consentirà la lettura degli e-book. Dal PC potrai, inoltre, trasferire il file ePub su un dispositivo per la lettura elettronica eReader autorizzato con lo stesso Adobe ID.

o la rete MLOL, la piattaforma di prestito digital con la più grande collezione di contenuti per tutte le biblioteche italiane: 80.000 ebook disponibili, oltre a quelli ad accesso libero.

Ecco i passaggi da seguire:

scarica sul tuo device, sia mobile che fisso, la app MLOL Ebook Reader; fai il login, scegliendo “Biblioteche di Roma” nell’opzione “Selezionare una biblioteca” e inserendo le tue credenziali del sito delle Biblioteche di Roma; scegli un audiolibro o un e-book dal catalogo; clicca sul pulsante “Prendi in prestito”; clicca sul pulsante “Scarica” per registrare il prestito; clicca sul pulsante “libreria”; accedi alla sezione cloud; effettua il download; clicca sulla copertina dell’audiolibro per iniziare l’ascolto o del libro per iniziare la lettura.

La app MLOL Ebook Reader ti guiderà in ogni passaggio a partire dalla scelta a catalogo del libro o dell’audiolibro.

Per scaricare un e-book MLOL puoi selezionare il file con protezione DRM (.acsm), leggibile con i soli applicativi autorizzati con Adobe ID (l’ID Adobe deve essere attivato e associato al tuo device mediante programma di lettura dedicato, ad esempio Adobe Digital Edition), oppure selezionare il file con protezione Readium LCP (.lcpl), leggibile con app MLOL Ebook Reader (che dovrai aver preventivamente scaricato e installato su PC o dispositivo mobile), a cui puoi accedere con le stesse credenziali con cui accedi al portale di Biblioteche di Roma.

Per ascoltare un audiolibro su MLOL, invece, scarica sul tuo device, sia mobile che fisso, la app MLOL Ebook Reader. Gli audiolibri sono protetti con Readium LCP, il nuovo sistema di protezione open source adottato da MLOL anche per gli e-book, e potranno quindi essere scaricati e ascoltati con l’app MLOL Ebook Reader su computer, smartphone e tablet compatibili.

Una volta effettuato il download, puoi ascoltarli e leggerli anche offline.

Lettura quotidiani e riviste

Dal portale www.bibliotechediroma.it si accede all’Edicola Digitale, con una collezione di 7.100 periodici di 90 paesi in 40 lingue diverse, tra cui i principali quotidiani e internazionali, quotidiani locali e riviste di larga diffusione. I quotidiani e le riviste online sono fruibili sulla piattaforma MLOL (MediaLibraryOnLine) e distribuiti da PressReader.

Dopo aver selezionato il giornale desiderato, clicca su “Sfoglia”: potrai accedere e registrare un account direttamente sulla piattaforma PressReader. Per una settimana hai accesso direttamente all’edicola PressReader anche dalla App, senza passare da MLOL. Devi ripetere la procedura di identificazione con frequenza e modalità che ti verranno comunicate all’atto dell’accesso.

I quotidiani «la Repubblica» e «Il Sole 24 Ore» sono disponibili al di fuori di PressReader, e per «Il Sole 24 Ore» hai a disposizione 10 accessi al mese. La piattaforma PressReader, accessibile da MLOL, consente di accedere alla lettura di quotidiani e riviste anche da altri device (smartphone o tablet) attraverso la App.