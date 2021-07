In via Tovaglieri 173 e dintorni a Tor Tre Teste

Via Tovaglieri a Tor Tre Teste è una via residenziale, una sorta di anello che inizia e termina quasi allo stesso punto ed è a doppio senso di marcia.

Le persone escono dai loro palazzi, in macchina o moto o a piedi, si avviano anche verso i secchioni dell’immondizia e poi “decidono” se essere dei bravi cittadini o meno. Cioè, differenziano i rifiuti, oppure li buttano dove capita capita, o mettono il sacchetto dietro il secchione sull’asfalto perché gli fa schifo alzare il coperchio, talvolta addirittura giocano a basket gettando i rifiuti dal finestrino aperto con la macchina in movimento.

Perché via residenziale? Può anche capitare, ma è difficile che vengano da altre zone di Roma a depositare i rifiuti in via Tovaglieri.

L’eccezione furbetta però c’è, quella del lavoratore inviato dal commerciante nelle prime ore del mattino a scaricare bustoni, cartoni, involucri di polistirolo nei secchioni di tutta la via, lunga circa un km e mezzo. Altra eccezione, i furgoni dei manutentori edili, sbirciando i balconi e via di corsa a scaricare il residuo del loro lavoro giornaliero.

Se facciamo la verifica di tutte le piazzole dove sono ubicati i secchioni nel km e mezzo, quella davanti al civico 173 è la più pulita e se ci spostiamo per 100 metri sino ad arrivare al civico 163, lungo il marciapiedi perimetrale della Chiesa Dio Padre Misericordioso, anch’esso è il più pulito.

E c’è chi domanda nel quartiere, perché da voi L’AMA passa in continuazione e dalle altre vie no?

Non passa l’AMA, quasi tutti i giorni passano i 3/4 condomini volontari e volenterosi del 173 a pulire. Allego foto dall’alto di Maurizio, Michele, Massimo e aggiungo Sandro, oggi assente, che anche oggi venerdì 7 luglio hanno reso decente un “pezzetto” di Roma Capitale. Come tanti in altre giornate di ogni anno.

Complementi “vecchietti”, stavo scrivendo… pardon, ragazzi!

Il lavoro fatto con passione, non è lavoro.

E quanto agli altri 120 del 173, confidiamo nel contagio del senso civico.

Tieni pulito davanti casa e tutta la città sarà pulita, recita un proverbio cinese, altri dicono persiano… Speriamo diventi anche romano.