In viale De Chirico è scandalo rifiuti

Queste immagini sono state riprese oggi pomeriggio a Tor Sapienza in viale Giorgio De Chirico.

Uno scandalo ed un vergognoso disservizio!

Domenica 20 giugno 2021 si svolgerà la lodevole iniziativa organizzata da AMA in collaborazione co Gierre 3 “Il tuo quartiere non è una discarica” riservata nei Municipi pari di Roma.

E qui nel V Municipio intanto si continuerà a girare un altro film il cui titolo più appropriato sarebbe ed è: Il nostro quartiere è una discarica!

E l’Ama continuerà a fare un servizio a metà lasciando a terra immondizia di ogni genere.

Cosa ne pensano e soprattutto cosa intendono fare i manager strapagati dell’Azienza e l’assessora ai Rifiuti?