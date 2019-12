Inaugurata la biblioteca Arcipelago-Auditorium

Aperta a tutti i cittadini la Biblioteca Arcipelago – Auditorium. All’inaugurazione hanno partecipato con la sindaca Virginia Raggi, il vicesindaco con delega alla Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo, il presidente dell’Istituzione Biblioteche di Roma Paolo Fallai e il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri.

Il nuovo spazio, che si trova nel Municipio VIII in via Benedetto Croce 50, ha una superficie di circa 300 mq.

“Chiudiamo il 2019 con l’apertura di Arcipelago – Auditorium, e il nostro obiettivo è raggiungere e diffondere in tutto il territorio la cultura anche grazie alle Biblioteche”, dichiara la Sindaca.”Ringrazio il vicesindaco Luca Bergamo”, prosegue Raggi, “per aver da sempre concentrato il proprio impegno nel consolidamento e nella crescita delle Biblioteche civiche, veri e propri presidi culturali diffusi nel vasto territorio di Roma. Inoltre ringrazio il Municipio per la collaborazione e tutti coloro che hanno lavorato affinché da oggi questo nuovo spazio possa essere aperto e funzionante per tutti i cittadini che vorranno frequentarlo”.

“Oggi un altro territorio è stato raggiunto da un luogo che porterà conoscenza, cultura, possibilità di incontrare altre persone in un ambiente circondato da storie, da libri, da cinema. Non posso immaginare niente di meglio per concludere il 2019 ed iniziare il 2020 all’insegna dell’armonia e del rispetto. Questo è l’ennesimo e non ultimo intervento che in questi anni abbiamo realizzato per rafforzare la rete delle biblioteche civiche come snodo fondamentale del sistema delle istituzioni culturali partecipate da Roma Capitale nel percorso che conduce ad accrescere il diritto a partecipare alla vita culturale anche lontano dal centro della città. Grazie alle Biblioteche di Roma, grazie a tutti i cittadini che renderanno questo spazio vivo, semplicemente, frequentandolo”, dichiara il vicesindaco con delega alla Crescita Culturale Luca Bergamo.

Nella nuova struttura i cittadini trovano oltre 10 mila volumi, un auditorium con un ampio open space con 150 posti a sedere, ideale per ospitare proiezioni cinematografiche, eventi culturali e attività di laboratorio. Arcipelago – Auditorium è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, e offre tutti i tradizionali servizi della rete di biblioteche della Capitale: sala lettura, prestito in sede e interbibliotecario, reference, accesso a internet. Non mancano le novità librarie e nell’emeroteca trovano spazio, oltre ai quotidiani, anche riviste specializzate di cinema e musica. Si punta, infatti, anche a consolidare il patrimonio di cinema d’autore e la struttura è dotata di un ampio schermo.

La nuova biblioteca ha poi il compito di portare avanti Biblioteca a Cielo Aperto, progetto nato proprio nel Municipio VIII, che mira a modificare il concetto stesso di biblioteca come luogo circoscritto rendendolo un processo diffuso sul territorio.

Angelo Cinat