Inaugurata la Nuova Sezione Volanti

Il 3 dicembre 2019 il Capo della Polizia Franco Gabrielli ha illustrato presso la vicina Aula Magna del Compartimento Polizia Stradale di Roma in via Magnasco 70 il progetto di rimodulazione dell’intero sistema di controllo del territorio e l’adozione di innovativi e più efficaci modelli operativi, per elevare gli standard di sicurezza dei nostri territori. Tale illustrazione è stata arricchita dalla proiezione di due brevi filmati che hanno reso maggiormente intellegibili le nuove formule organizzative.

A seguire c’è stata l’inaugurazione della nuova Sezione Volanti di via Alvari n. 48 presso la Sezione Motorizzazione. Il nuovo presidio, che si aggiunge alla storica sezione volanti di via Guido Reni, sarà il punto partenza delle pantere nella zona Sud Est della Capitale.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, oltre ai dirigenti di tutti i commissariati di Roma, il capo della polizia Franco Gabrielli, il questore Carmine Esposito, il comandante provinciale dei carabinieri Francesco Gargaro, la perfetta Gerarda Pantalone, il procuratore capo facente funzioni Michele Prestipino, la sindaca Virginia Raggi.