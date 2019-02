Inaugurata nuova viabilità Sdo a Pietralata

Inaugurato nella mattina del 28 febbraio 2019 il prolungamento di via Morello che ora collega via Achille Tedeschi, via Meda e via delle Cave di Pietralata.

Presenti la sindaca Virginia Raggi e la presidente del IV municipio Roberta della Casa.

“Si sbloccano – dichiara la Sindaca – le opere legate a un programma urbanistico destinato a riqualificare la periferia est di Roma. Si tratta del Sistema direzionale orientale (Sdo) di Pietralata, un’area a ridosso della via Tiburtina oggetto, da oltre 15 anni, di un progetto di sviluppo infrastrutturale.



Oggi abbiamo inaugurato una dei primi importanti interventi nell’ambito dello Sdo, che va a definire una nuova viabilità per l’area: è stato aperto il prolungamento di via Morello, un tratto di strada di nuova costruzione che rende possibile il collegamento con via Achille Tedeschi, via Meda e via delle Cave di Pietralata.