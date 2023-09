Inaugurato ad Acilia i nido comunale “I Girasoli”

Il 13 settembre 2023 è stata inaugurata la nuova sede dell’asilo nido “I Girasoli” in via Cesare Maccari ad Acilia, nel X Municipio.

All’inaugurazione hanno partecipato il Sindaco Roberto Gualtieri, l’assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro Claudia Pratelli, l’assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture Ornella Segnalini, il presidente del Municipio X Mario Falconi, la vice presidente Valentina Prodon e l’assessore municipale alla Scuola Andrea Morelli.

I lavori hanno riguardato la costruzione ex novo della struttura, sono iniziati nel 2010 e sono stati conclusi nel 2015.

La fase di costruzione ha incontrato diversi ritardi di costruzione e amministrativi e poi i cambiamenti normativi intercorsi in questi anni hanno imposto dei cambiamenti progettuali di adeguamento che ne hanno ritardato la consegna.

A partire dal 2021 è stato recuperato l’iter amministrativo precedentemente bloccato, che ha permesso di portare a termine i lavori e gli ultimi collaudi nel gennaio del 2023.

I lavori sono stati effettuati con un investimento di circa 1,3 milioni di euro.

“Una grande gioia oggi inaugurare e consegnare alle bambine e ai bambini e alle loro famiglie la nuova sede del nido I Girasoli. Qui, finalmente, – ha affermato Gualtieri – avranno a disposizione un bellissimo spazio dove iniziare il loro percorso di crescita, di scoperta del mondo, di formazione e costruzione di amicizie e competenze”.

Il Sindaco ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale alle educatrici e agli operatori che hanno lavorato tutta l’estate per essere pronti per l’apertura.

“Per noi la scuola è fondamentale per educare, per includere, per sostenere anche le famiglie e la loro vita lavorativa – ha aggiunto – e quindi stiamo lavorando tantissimo per tariffe più basse, per rimodulare gli orari, per avere nidi e scuole accoglienti, che sono una cellula fondamentale della nostra società”.

“Oggi succede una cosa che è di grande valore: si restituisce uno spazio pubblico alla città a beneficio dei bambini e delle bambine. Un fatto che segna, nella bellezza di questa struttura anche un altro aspetto: luoghi come questo, belli, accoglienti e pensati per una idea pedagogica precisa, ci indirizzano e ci aiutano a dare sempre maggiore qualità ai nostri percorsi educativi.

Questo è il risultato di un lavoro di squadra che coinvolge dal Sindaco, al Csimu, dal Municipio alla parte tecnico-amministrativa e poi in modo particolare il gruppo educativo e la Poses che hanno dimostrato ancora una volta come il loro impegno sia animato da grande passione e competenza. Questo è davvero un g.rande valore per la nostra città”, ha commentato l’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro Claudia Pratelli.

“L’apertura di questa scuola è stata una sfida. Abbiamo sbloccato una situazione che si protraeva da anni e non è stato facile arrivare a questo risultato.

Il Csimu ha lavorato con determinazione per collaudare l’opera che oggi già accoglie circa 60 bambini.

Ringrazio il Sindaco Gualtieri, l’assessore Pratelli e il Municipio per il lavoro di squadra. A tutti i bimbi e alle loro famiglie auguro un buon inizio di anno scolastico in una scuola bella e accogliente”, ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini.