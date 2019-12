Inaugurato il “murale” dedicato a Tullio De Mauro

I genitori dei ragazzi si sono presentati 14 dicembre 2019 in buon numero all’appuntamento dell’Open Day presso l’Istituto Tullio De Mauro. Mamme e papà sono stati accompagnati in un breve tour all’interno della scuola, dove il personale insegnante ha risposto con garbo alle domande che mano a mano venivano poste.

Ma il culmine dell’evento è stato quando è stato inaugurato il “murale” dedicato al Prof. Tullio De Mauro, realizzato dai ragazzi del servizio civile, alla presenza della prof.ssa Silvana Ferreri vedova dell’insigne professore e linguista a cui è dedicata la scuola.

L’opera mostra in primo piano una piramide di libri in equilibrio precario costruita e sostenuta dal professor De Mauro. Un chiaro invito alla lettura rafforzato dalla citazione del celebre linguista: “Niente come la lettura di un libro, nell’apparente quiete e nel silenzio può dischiudere in modo imprevedibile la vista di nuovi orizzonti di vita.”

Presente alla cerimonia l’Assessore Fabio Grifalchi del IV Municipio con delega all’edilizia scolastica, che ad una nostra specifica domanda sulla situazione degli edifici scolastici del nostro territorio si è detto convinto che a breve verranno sbloccati alcuni fondi per le situazioni più critiche, sottolineando come la contemporaneità di tanti problemi sulle scuole di Colli Aniene abbia messo in difficoltà gli Uffici Tecnici addetti.

Antonio Barcella