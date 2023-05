Inaugurato il Parco Eur – Castellaccio, nel IX Municipio

È stato inaugurato oggi, 19 maggio 2023 il Parco Eur – Castellaccio, nel IX Municipio. Fa parte delle opere di urbanizzazione primarie realizzate nell’ambito del Programma Urbanistico Eur – Castellaccio e al relativo accordo di programma, come compensazione di due importanti aree dal punto di vista ambientale, naturalistico e archeologico: il Pratone delle Valli e il Parco Volusia.

L’Assessorato all’Urbanistica sta accelerando tutti i procedimenti aperti per riconsegnare le aree salvate dall’edificazione: centinaia di ettari di campagna romana “urbana” che oggi possono essere fruiti e vissuti da cittadini e cittadine.

Rientrano tra le procedure che sono state “velocizzate”:

l’apertura del Parco Volusia nel Municipio Roma XV e del Parco di Tor Marancia nel Municipio Roma VIII;

la riqualificazione e riapertura del Borghetto San Carlo nel Municipio Roma XV;

la riqualificazione e apertura de La Vaccheria, nel Municipio Roma IX, ai quali si aggiunge il Parco del Castellaccio.

Il parco pubblico è stato inaugurato alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, dell’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, dell’assessore all’agricoltura, all’ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi e della Presidente del Municipio Roma IX, Titti di Salvo.

L’intervento al Parco Eur – Castellaccio

L’area ha un’estensione di circa 180mila mq. Oltre alla sistemazione del verde, alla piantumazione delle alberature ed alla realizzazione dei percorsi pedonali, il parco è stato dotato di alcune attrezzature sportive, tra cui un percorso fitness e un campo da calcetto, un’area giochi per bambini e un’area recintata per lo svago degli animali domestici.

Insieme all’ingresso di via Severino Delogu, per consentire l’accesso al parco sono state realizzate una passerella pedonale di collegamento con il vicino parcheggio pubblico P3, e una seconda passerella che collega il parco con il quartiere del Laurentino attraverso la pista ciclopedonale che corre lungo viale Carlo Levi fino alla piazza Guido Piovene, utilizzando i due tunnel dedicati al di sotto delle rampe della SS 148 Pontina. Il Parco, inoltre, è collegato attraverso via Giovanni L’Eltore, al Museo della Vaccheria, recentemente inaugurato e messo a disposizione della cittadinanza, sempre come Opera realizzata nell’ambito della stessa Convenzione Urbanistica.