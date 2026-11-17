Un nuovo corridoio urbano cancella una barriera storica e trasforma quello che per anni è stato percepito come il margine posteriore del quartiere in una porta d’accesso strategica al trasporto su rotaia. Da oggi lo scalo ferroviario di Trastevere dispone di un secondo accesso sul fronte Marconi-Portuense e di un nuovo tunnel pedonale che ricuce i quartieri Gianicolense e Marconi, fino a ieri divisi dalla linea ferrata.

Al battesimo dell’opera sono intervenuti il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessore regionale alla Mobilità Fabrizio Ghera, gli assessori comunali Maurizio Veloccia ed Eugenio Patanè, i presidenti dei Municipi XI e XII Gianluca Lanzi ed Elio Tomassetti e il vertice di Rete Ferroviaria Italiana Aldo Isi. «Potenziare i collegamenti ferroviari interni significa costruire una grande metropolitana di superficie ispirata alla S-Bahn di Berlino, capace di dialogare con tram, metro e percorsi ciclabili», ha affermato Gualtieri, indicando nel cantiere ormai prossimo al traguardo del nodo Pigneto il prossimo passo di questa strategia.

Oltre 10 milioni di investimento e 180 notti di lavori senza stop ai convogli

L’infrastruttura, rientrante nel programma giubilare e realizzata da Rfi con uno stanziamento di oltre 10 milioni di euro (cofinanziato dal Piano integrato stazioni), ha richiesto circa 180 notti di cantiere tra giugno 2024 e ottobre 2026, operando esclusivamente durante le pause notturne del traffico ferroviario.

L’accesso da via del Fornetto introduce una viabilità ad anello a senso unico per veicoli e biciclette, piazzole per il carico e scarico rapido dei passeggeri, stalli per persone con ridotta capacità motoria e percorsi loges fino al quarto marciapiede, oltre a nuove coperture, illuminazione potenziata, aree verdi e l’adeguamento agli standard europei del sottopasso preesistente.

«La doppia attivazione del varco e del passaggio sotterraneo colma una lacuna storica nella mobilità di questo quadrante», ha osservato l’ad di Rfi Aldo Isi, mentre Ghera ha ribadito l’importanza di mantenere alta la spinta sugli investimenti ferroviari cittadini.

Per l’assessore Veloccia, lo scalo — che registra 9,5 milioni di transiti l’anno — vedrà crescere del 50% i viaggiatori in arrivo a piedi, in vista del completamento del fabbricato viaggiatori e dell’apertura di un nido d’infanzia nei prossimi due anni; dal canto suo, il presidente del Municipio XI Lanzi ha confermato l’avvio dei lavori esterni per completare i marciapiedi su via del Fornetto.

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