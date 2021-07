Inaugurato il Teatro Alessandrino Parco Palatucci restaurato

Un concerto della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale ha inaugurato il 6 luglio 2021 il restauro del Teatro Alessandrino Parco Palatucci, i cui lavori furono approvati in Giunta comunale ad ottobre 2020 (“grazie a uno stanziamento di circa 76mila euro, 63mila il costo dei lavori più le spese fisse”).

Il concerto era dedicato al Maestro Ennio Morricone proprio ad un anno dalla sua scomparsa. [Foto di Antonio Orlando]

“È stato un lavoro complesso – ha dichiarato l’ex assessore all’ambiente Dario Pulcini – quello che ci ha portato alla riqualificazione del Teatro Alessandrino, frutto di numerosi sopralluoghi, commissioni e un’attenta fase di progettazione, che abbiamo seguito passo per passo.

Si tratta di un’opera che ho seguito in prima persona da assessore all’ambiente, grazie alla imprescindibile collaborazione con il Presidente della Commissione Cultura Alessandro Stirpe e la Vice-Presidente Monia Medaglia, che hanno come sempre lavorato duramente e instancabilmente per ottenere tale risultato storico.

Abbiamo operato in sinergia con il Dipartimento Tutela Ambientale (in particolare un ringraziamento speciale va all’architetto Vannelli del Dipartimento, che ha seguito tutte le fasi della riqualificazione) e l’assessorato capitolino”.

L’inno d’Italia eseguito dalla Banda della Polizia Locale di Roma Capitale, ringraziamo Mauro Morrone per avercelo fornito.

Come fatto con tutte le Giunte precedenti, noi di Abitarearoma chiediamo anche a questa Giunta e a quella prossima ventura di dotare l’area di una recinzione, di telecamere per la sicurezza, di un impianto elettrico e di camerini. Diversamente questo bel teatro avrà i giorni contati verso il suo inutilizzo prima e degrado poi (e il conto alla rovescia è già partito… tic tac tic tac). [Foto di Aranca Smirnea]