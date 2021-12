 Inaugurato playground e cantieri Ater di via Baffigo e via Corazzata

Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il Sindaco di Roma, Capitale Roberto Gualtieri hanno inaugurato oggi, 3 dicembre 2021 il nuovo playground realizzato da Ater Roma a Ostia Lido e i cantieri destinati alla riqualificazione dei fabbricati Ater in via Baffigo e via della Corazzata.

All’inaugurazione hanno partecipato Massimiliano Valeriani, assessore regionale alle Politiche abitative, Urbanistica e Ciclo dei rifiuti e Eriprando Guerritore, presidente di Ater Roma.

PLAYGROUND

L’intervento ha riguardato la valorizzazione di alcune aree verdi inutilizzate di proprietà Ater ubicate tra via Baffigo, via dell’Idroscalo e Via Mastrangelo dove sono stati realizzati un’area giochi per bambini con altalene, giochi a molla e paretina per arrampicata, uno spazio attrezzato per lo streetworkout (panca per flessioni, percorso a pioli) con nuovo impianto di illuminazione a led e un campetto da calcio.

Il progetto è stato realizzato con un cofinanziamento Regione-Ater di complessivi 200mila euro. Con quello di Ostia sono 10 i playground realizzati nell’ambito del progetto messo a punto da Regione e Ater.

CANTIERI VIA BAFFIGO E VIA DELLA CORAZZATA

E’ stato poi inaugurato l’avvio dei lavori di completa riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici Ater di via Baffigo (7 corpi scala) e via della Corazzata (10 corpi scala). Gli interventi riguarderanno il rifacimento delle coperture e delle facciate, la ristrutturazione dei balconi e il miglioramento delle prestazioni energetiche con la sostituzione di infissi e serramenti.

Nei corpi scala saranno ripristinate tutte le parti in calcestruzzo ammalorate, rinnovate le ringhiere, le finiture e l’illuminazione. Al piano pilotis verranno eliminate le barriere architettoniche, ripristinate le recinzioni, e realizzati nuovi impianti di illuminazione.

I lavori sono finanziati dalla Regione Lazio per complessivi 4,6 milioni di euro e si prevede una durata di circa due anni e mezzo.