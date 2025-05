Inaugurazione della nuova sede del PD a Casal Bruciato

Mercoledì 21 maggio in via Diego Angeli a Casal Bruciato è stato inaugurato il nuovo Circolo del Partito Democratico, dopo più di 4 mesi di chiusura della precedente sede per motivi economici, la cui gestione era divenuta troppo onerosa da parte dei militanti. Un circolo che ritorna ad essere un luogo centrale nel quartiere, dal momento che negli ultimi anni ha svolto una funzione di sportello del cittadino, in un quartiere densamente popolato e popolare.

Il precedente circolo, sempre su via Diego Angeli ma più verso piazza Crivelli – di fronte a dove fino ad inizio anni 2000 c’era la storica sezione del PCI intitolata al partigiano Francesco Moranino – era stato inaugurato nel 2019 da Nicola Zingaretti, ed era stato da subito un punto di riferimento per molti abitanti del quartiere, alla luce delle manifestazioni organizzate in quei giorni dal movimento di destra Casapound contro l’assegnazione legittima di un alloggio a una famiglia rom. “Torniamo in periferia per restarci” furono le parole di Zingaretti. Ed effettivamente negli anni il circolo tornò ad essere un centro nodale di Casal Bruciato. Dapprima come luogo di sostegno alle famiglie in difficoltà, poi come sportello di supporto per le problematiche legate agli alloggi popolari, molto presenti nel quartiere, per poi diventare infine sportello di supporto a 360 gradi.

Ad inaugurare mercoledì il nuovo circolo, il segretario Carlo De Vita, il Presidente del Municipio Massimiliano Umberti ed il Consigliere Valerio Palmaccio – da anni molto attivo nell’organizzazione del rapporto con i cittadini presso il circolo – nonché i vertici più alti del PD romano – il segretario PD Roma Enzo Foschi e la Presidente Giulia Tempesta – che non sono voluti mancare e che hanno voluto esprimere di persona la propria soddisfazione.

Valerio Palmaccio, nell’aprire gli interventi ha ringraziato tutti quelli che si sono spesi per la riapertura del circolo: “Abbiamo grande soddisfazione per la riapertura di un punto di prossimità nel quartiere, che negli ultimi 4 anni è stato un punto di riferimento centrale sia per la questione abitativa che sociale. La data del 21 maggio, inoltre, per noi è importante perché significa ricordare l’apertura da parte di Zingaretti, esattamente 4 anni fa, del vecchio circolo come presidio democratico contro un movimento antidemocratico come è Casapound”

Massimiliano Umberti, che – essendo cresciuto nel quartiere – a Casal Bruciato è di casa, ha detto che oggi “comincia una nuova avventura in una nuova sede. E’ bello e fondamentale quando si aprono degli spazi dove i cittadini possono venire ad interloquire, discutere di problemi, cercare le giuste soluzioni per il territorio. Perché alla fine la politica questo deve fare, stare a fianco dei cittadini e risolverne i problemi della quotidianità”

Anche i due rappresentanti del PD romano hanno voluto testimoniare l’importanza dell’apertura del nuovo circolo. Giulia Tempesta ha sottolineato “l‘importanza di avere un circolo come elemento di ascolto dei cittadini, per riportare ai vari livelli istituzionali i problemi da risolvere. E in questo è emblematico e fondamentale il segnale di un circolo che sta su strada, con una visibilità ed una accessibilità immediata”

Per il segretario romano Enzo Foschi: “fare politica sui territori è nella nostra natura. E’ doveroso stare al fianco dei cittadini e capirne le esigenze, così come è giusto e naturale prendere critiche e raccogliere malumori nei propri confronti, perché il corretto rapporto con i cittadini si basa anche sulla schiettezza e sulla protesta. Così come è giusto, dopo 5 anni di lavoro e di ascolto dei problemi dei cittadini, se abbiamo lavorato per risolvere quei problemi, tornare da quegli stessi cittadini per chiederne il voto. Questo è il modo corretto di fare politica.“

