Venerdì 29, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre in Via Prenestina, 704 a Roma Tor Tre Teste inaugurazione dell’”ExGarage – Casa delle Associazioni”.

Il programma nell’immagine qui sotto

L’“ExGarage – Casa delle Associazioni” è un project space (spazio architettonico progettuale) aperto a tutte le associazioni culturali e ai singoli artisti ma anche e soprattutto alle aziende italiane legate al Food & Wine che ricercano un costante rapporto con arte e cultura.

In breve un presidio enogastronomico in continuo rapporto con arte (mostre di arte e fotografia) e cultura (musica, teatro, danza, letteratura, moda).

Questo spazio architettonico è situato a Roma, nel V Municipio (quadrante orientale della città), all’altezza di Tor Sapienza, abbondantemente all’interno del GRA (Grande Raccordo Anulare), sulla via Prenestina ai n. 704 e 686C e ben collegato con il centro della città.

Lo spazio a disposizione è di circa 4000 mq suddivisi tra 1100 mq. interni e 2900 mq. adiacenti esterni.