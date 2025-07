Incendi a Roma: +12% a giugno, ma la città reagisce più rapidamente

Nonostante un aumento del 12% degli incendi registrati a Roma nel mese di giugno 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024 — 164 roghi contro i 146 dello scorso anno — la Capitale sta dimostrando di saper rispondere con maggiore efficacia all’emergenza fuoco.

La chiave? Prevenzione, collaborazione e rapidità d’intervento. Lo confermano i numeri della Protezione Civile di Roma Capitale, che parla di 36 incendi avvistati e contenuti prima che divampassero. Un salto notevole, se si pensa che l’anno scorso, nello stesso mese, erano appena 8.

“È il risultato di un lavoro corale tra istituzioni, vigili del fuoco e cittadini sempre più attenti e reattivi” spiega Giuseppe Napolitano, Direttore del Dipartimento della Protezione Civile di Roma Capitale.

Il clima cambia, il rischio cresce

Il 2024 è stato l’anno più caldo dal 1991, ma il 2025 non sta certo rallentando: temperature elevate, siccità prolungata, vegetazione arida. Ingredienti perfetti per l’innesco delle fiamme.

“La collaborazione della cittadinanza è fondamentale. Le segnalazioni tempestive accelerano i tempi di intervento, e questo è anche merito della comunicazione e della sensibilizzazione fatte sul territorio“, sottolinea Napolitano.

Prevenzione e “sentinelle sociali”

A fare la differenza è anche il gioco di squadra: squadre addestrate, interventi coordinati, ma anche l’applicazione di misure preventive. Come l’ordinanza 74/2025, in vigore già da inizio giugno, che impone ai privati la manutenzione dei propri terreni per evitare la propagazione delle fiamme.

Ma non tutti rispettano le regole.

“Purtroppo c’è ancora chi sottovaluta il rischio: chi trascura i propri spazi verdi o getta una sigaretta accesa dal finestrino. Eppure — ricorda Napolitano — basta un gesto sbagliato per mettere in pericolo tutti.”

Da qui l’appello a un maggiore senso civico:

“Serve controllo sociale. Se la comunità si comporta davvero da comunità, tutti possono diventare sentinelle del territorio. La sicurezza nasce anche dalla consapevolezza diffusa“.

