Incendi: assessore Lazio, già prevista assunzione di nuovi 30 guardiaparco

«L’invito dell’assessore Alfonsi ad assumere nuovi guardiaparco arriva fuori tempo massimo. Nel nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), infatti, ho già previsto e annunciato l’assunzione di trenta nuovi guardiaparco tramite un concorso pubblico che si svolgerà a breve, appena ultimati i naturali passaggi burocratici».

Lo ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura, ai Parchi e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

«Piuttosto l’assessore Alfonsi chieda al suo compagno di partito, ed ex presidente della Regione, Nicola Zingaretti, perché in dieci anni non ha provveduto ad aumentare il numero dei vigilanti dei parchi, visto che l’ultimo concorso per l’assunzione dei guardiaparco risale al 2003 quando alla presidenza del Lazio c’era Francesco Storace», ha continuato l’assessore.

«La verità è che l’ex Giunta regionale aveva lasciato i parchi regionali in balia di sé stessi ed oggi ne stiamo ancora pagando le conseguenze», ha concluso l’assessore della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

