Incendi, De Santis-Canale: “fiamme in tutta Roma da un mese. Gualtieri si muova”

Sotto la Giunta Raggi, è stato approvato il ‘Piano di Indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione delle Popolazioni Rom, Sinti e Caminanti’, finalizzato al graduale superamento delle residenzialità dei campi, dei centri di raccolta e dei villaggi della solidarietà presenti nel territorio capitolino .

Inoltre, sono stati chiusi Camping River, Schiavonetti, Foro Italico, la Barbuta, l’area F del campo di Castel Romano e Monachina. In totale è stata registrata una diminuzione delle presenze del 41,1% nei campi autorizzati e del 34,9% in situazioni abusive e non regolari. l’area F del campo di Castel Romano e Monachina. In totale è stata registrata una diminuzione delle presenze del 41,1% nei campi autorizzati e del 34,9% in situazioni abusive e non regolari.

Il sindaco Gualtieri, nonostante il recepimento del Piano Cittadino d’azione per il superamento del sistema Campi 2023-2026 attuato con apposita delibera di giugno 2023, dopo aver cancellato l’ufficio di scopo, é invece fermo al palo.

Una negligenza che sta favorendo il proliferare di accampamenti abusivi senza alcuna azione preventiva posta in essere dal primo cittadino in base all’art. 192 del TUA. Agire sempre in emergenza è un atteggiamento non più accettabile.

A tal proposito, sollecitiamo il Sindaco ad attivarsi e a intraprendere ogni azione utile per prevenire episodi che stanno mettendo a rischio la città, tra cui l’incendio di Monte Mario che ha comportato l’evacuazione di numerosi cittadini e danni enormi a riserve naturali.

Contestualmente, sproniamo il Governo Meloni ad aumentare il numero dei vigili del fuoco sottoposti a turni massacranti, dotando la Capitale di un numero congruo di unita’.

Lo dichiarano, in una nota, il capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Campidoglio Antonio De Santis e la capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX Carla Canale.

