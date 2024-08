Incendi, Rocca: “situazione impegnativa nel Lazio, sono vicino a tutti gli operatori”

«Voglio esprimere vicinanza alle popolazioni colpite dagli incendi che, si sono propagati su tutto il territorio regionale e ringraziare i tanti vigili del fuoco e le donne e gli uomini della Protezione Civile che, in queste ore, si stanno prodigando per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, gestendo 25 incendi, con i nostri 7 elicotteri tutti operativi.

In particolare, a Morlupo e Castelnuovo di Porto a causa di un vasto incendio è stato attivato il piano per le maxi-emergenze e Ares ha montato un punto medico avanzato sul posto.

A Fumone (Fr), hanno spento un incendio molto impegnativo, dove hanno preso fuoco persino mezzi dei VVF e due di loro sono rimasti feriti, per fortuna non in gravi condizioni.

Grazie a tutti gli operatori per la professionalità e la tenacia dimostrate in queste ore». Lo dichiara in una nota Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.

