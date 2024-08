Incendi, Valeriani (PD): “La Protezione civile Lazio è diretta da qualcuno?”

“Singolare ma vero: nella fase più complessa dell’emergenza incendi, la Regione Lazio pare poco interessata alla protezione civile, con il direttore della mega direzione emergenze che non è certo se è al suo posto di coordinamento o se sta trascorrendo in piena emergenza le pur legittime ferie. E il presidente Rocca ampiamente disinteressato a questo settore dell’amministrazione regionale” afferma Massimiliano Valeriani, consigliere regionale PD e presidente della commissione Trasparenza.

“La Regione nel complesso si è distinta in questo anno e mezzo solo per aver cancellato l’agenzia e riportato la situazione al 2013, per motivi oscuri. Il nostro territorio nel frattempo è flagellato dagli incendi boschivi che non solo stanno distruggendo ettari di vegetazione ma minacciano anche i centri abitati, mettendo a serio rischio la vita delle persone, specialmente nelle aree di degrado caratterizzate dagli accampamenti abusivi a margine e nei centri urbani. È un tema poco importante? Sono oltre mille i focolai innescati negli ultimi due mesi, il 70% dei quali tra Roma e Provincia”.

“Oltre ai vigili del fuoco, sono impegnati in prima linea i volontari della protezione civile“, coordinati dal servizio regionale, dato che la norma prevede che la competenza dell’ antincendio boschivo sia proprio delle amministrazioni regionali – continua Valeriani – La Regione Lazio, come raccolto dalle denunce di moltissimi volontari e associazioni, non ha messo in campo le risorse per sostenere l’enorme pressione cui le associazioni sono sottoposte per fronteggiare il fenomeno di lotta agli incendi. Sono stati previsti – ma ancora non erogati – alcuni acconti sui bandi che venivano fatti in passato con ampio anticipo, che non ristorano nemmeno i costi delle assicurazioni per i mezzi ed i volontari.

La mega direzione regionale che ha sostituito l’agenzia, si è notata solo per aver consegnato dei veicoli pick-up acquistati dalla precedente amministrazione e tenuti fermi per oltre un anno, che non sono dotati di serbatoio per lo spegnimento degli incendi, invece di attrezzarli e renderli operativi per queste emergenze.

I volontari lavorano quotidianamente per tutelare il territorio ma chiedono risorse sufficienti per essere efficaci, mentre da mesi sono lasciati a loro stessi, senza formazione e senza fondi, con un Presidente che non si è mai occupato di questo mondo straordinario pur avendone la responsabilità politica. E con un direttore che in piena emergenza non è molto presente. A settembre bisognerà affrontare questa debacle dell’amministrazione Rocca”.

