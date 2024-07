Incendio a Fiano Romano: auto elettrica in fiamme scatena un rogo

Un incendio di notevoli proporzioni ha colpito questa mattina 12 Luglio 2024 un capannone utilizzato da una ditta di fotovoltaico a Fiano Romano, in via Campo Moro. Le fiamme, originate da un’auto elettrica in ricarica sotto una pensilina, si sono rapidamente propagate al capannone e alle sterpaglie circostanti, generando una densa colonna di fumo visibile da diverse zone del paese.

L’allarme è scattato poco dopo le 7:30 e sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, con l’ausilio di un’autobotte da La Rustica, insieme al personale del 118 e della polizia locale.

Le operazioni di spegnimento sono state complesse e impegnative, ma grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, l’incendio è stato domato e l’area messa in sicurezza.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti. Le cause del rogo sono ancora da accertare, ma non si esclude un malfunzionamento dell’auto elettrica durante la fase di ricarica.

