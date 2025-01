Incendio a Serpentara: rifiuti e mobili in fiamme nell’androne di un palazzo

Un rogo ha scosso la zona di Serpentara nel tardo pomeriggio di venerdì 24 gennaio, quando i residenti di via Luigi Lablache si sono trovati a fare i conti con un incendio che ha coinvolto l’androne esterno di un palazzo.

Fiamme alte che hanno divorato rifiuti, materassi e mobilia, creando non poca apprensione tra i cittadini.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato incessantemente per spegnere il rogo, con il supporto delle squadre di La Rustica e Prati e l’autoscala del Nomentano.

L’intervento, durato circa un’ora e mezza, ha evitato il peggio, fortunatamente senza registrare feriti.

Riccardo Ciofi, vigile del fuoco e segretario generale della Fns Cisl di Roma e Rieti, ha confermato che le fiamme hanno interessato la parte superiore dell’androne, ma il rapido intervento dei caschi rossi ha permesso di contenere i danni.

Nel frattempo, le autorità hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.

I disagi, però, sono stati tangibili: l’odore di bruciato si è diffuso anche nelle zone limitrofe, suscitando preoccupazione tra i residenti. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.

