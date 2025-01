Incendio al bar iconico di ‘Febbre da Cavallo’: in fiamme il gazebo esterno

Un incendio ha distrutto il gazebo di un bar storico di Roma, a pochi passi dal Campidoglio e da piazza Venezia, famoso per essere stato il set di alcune scene del celebre film “Febbre da Cavallo”. Le fiamme sono divampate intorno alle 3.30 di martedì 28 gennaio.

La causa dell’incendio, secondo le prime indagini, sembra essere legata a dei motorini parcheggiati davanti al dehors, ma le autorità stanno ancora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il bar di via della Tribuna di Tor de’ Specchi ha una lunga storia, che affonda le radici nel 1979, quando fu protagonista del celebre film con Gigi Proietti, che interpretava il famoso Mandrake.

In quella pellicola, il locale era gestito da Gabriella, interpretata da Catherine Spaak, la fidanzata del protagonista. Nonostante i cambi di gestione, l’attività prosegue ancora oggi con il bistrot che continua a essere un punto di riferimento per i romani e i turisti.

L’incendio è stato prontamente domato dai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. Tuttavia, l’incidente ha scatenato un’inchiesta da parte delle forze dell’ordine.

Gli agenti della polizia Locale di Roma Capitale sono al lavoro per capire se si è trattato di un rogo doloso, esaminando le videocamere di sicurezza del bar e dei locali vicini.

Al momento, non è escluso che i piromani avessero nel mirino i due motorini bruciati, o addirittura il bar stesso, come obiettivo principale.

Intanto, mentre si attendono gli sviluppi delle indagini, la memoria del film continua a essere viva nel cuore dei romani.

