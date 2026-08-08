Incendio al Casale di San Basilio: fiamme in un locale abbandonato, al lavoro i Vigili del Fuoco

Un’intensa colonna di fumo si è sollevata nel primo pomeriggio di oggi nel quadrante nord-est della Capitale.

Dalle ore 15:30 circa, le squadre dei Vigili del Fuoco di Roma sono impegnate in un incisivo intervento di spegnimento in via del Casale di San Basilio 68, all’interno del quartiere San Basilio.

A scatenare l’allarme è stato un incendio divampato improvvisamente all’interno di un immobile in stato di abbandono.

La segnalazione ai numeri d’emergenza ha fatto scattare la procedura d’urgenza per evitare che il rogo potesse propagarsi agli edifici e alle strutture limitrofe.

Per domare il rogo e circoscrivere la sorgente delle fiamme, la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato sul posto una Squadra VVF operativa supportata da un’imponente componente logistica:

Mezzi impiegati: l’ausilio di due autobotti per garantire il rifornimento idrico continuativo e un’autoscala per il monitoraggio e il raffreddamento delle coperture dell’edificio;

Verifiche ed esito: fortunatamente non si registrano persone coinvolte né intossicate all’interno dei locali abbandonati.

Sono tutt’ora sul postoi caschi bianchi per completare le delicate operazioni di bonifica, la minuta spegnimento degli ultimi focolai e la verifica di stabilità della struttura.

Spetterà poi ai rilievi dei tecnici accertare le esatte cause che hanno innescato la combustione nell’immobile dismesso.

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