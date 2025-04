Incendio e paura vicino a Palazzo Madama: fiamme in una storica pasticceria

Erano da poco passate le 16 quando un denso fumo nero ha cominciato ad avvolgere Corso del Rinascimento, proprio nel cuore pulsante della Capitale, a pochi passi dal Senato della Repubblica.

Le fiamme sono divampate all’interno della pasticceria “5 Lune”, locale storico e punto di riferimento per turisti e residenti, proprio accanto a Palazzo Madama.

Sul posto sono intervenute sei squadre dei Vigili del Fuoco, i carabinieri della stazione Roma Piazza Farnese e della compagnia Roma Centro, oltre ai sanitari del 118. Testimoni raccontano di aver sentito più esplosioni provenire dall’interno del locale, forse causate da bombole o macchinari elettrici.

Mentre i soccorritori spegnevano le fiamme e cercavano di contenere il fumo denso con gli estrattori, centinaia di passanti – tra cui numerosi turisti – si sono ammassati a distanza, spaventati e increduli. Il traffico è stato immediatamente deviato dagli agenti della Polizia Locale del I Gruppo Centro, che hanno transennato la zona per sicurezza.

Il proprietario della pasticceria, rimasto lievemente intossicato e visibilmente sotto shock, è stato soccorso dai sanitari e trasportato all’ospedale Santo Spirito. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.

Sul posto presenti anche i tecnici di Italgas e Acea per le verifiche agli impianti, mentre resta da chiarire la causa dell’incendio, al momento ancora ignota.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.