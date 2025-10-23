Incendio in mattinata a piazza Risorgimento: fiamme in uno studio tv

Paura a Roma. Un incendio è divampato questa mattina, giovedì 23 ottobre, in un ufficio di piazza Risorgimento, proprio all’altezza del civico 14, dove ha sede uno studio di produzione televisiva.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 7:30 per cause ancora da accertare, sorprendendo le cinque persone presenti nel locale.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, mentre la polizia locale del gruppo Prati ha messo in sicurezza l’area e si sta occupando della gestione della viabilità. Al momento non si registrano feriti.

Per consentire le operazioni di soccorso e bonifica, in piazza del Risorgimento è stato istituito un senso unico alternato nel tratto compreso tra via Ottaviano e via Vespasiano, provocando inevitabili rallentamenti al traffico.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire le cause del rogo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.