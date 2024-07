Incendio in una palazzina all’Eur: 30 persone evacuate

Momenti di paura questa mattina all’Eur, dove un incendio è divampato in una palazzina di sette piani in via Castelrosso 10, costringendo all’evacuazione di circa 30 persone.

L’allarme è scattato intorno alle 5:00 quando alcuni residenti hanno avvertito un forte odore di bruciato e hanno visto del fumo provenire dal locale tecnico dell’ascensore.

Immediatamente è stata allertata la sala operativa del 112 che ha inviato sul posto diverse squadre di vigili del fuoco e carabinieri.

I vigili del fuoco hanno impiegato circa un’ora per domare le fiamme, che si erano propagate all’interno del locale tecnico dell’ascensore e avevano invaso con il fumo la tromba delle scale.

I carabinieri, nel frattempo, hanno provveduto all’evacuazione della palazzina, mettendo in sicurezza tutti i residenti.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito o intossicato. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento, ma si ipotizza un corto circuito nel locale tecnico dell’ascensore.

Dopo le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, i residenti sono potuti rientrare nelle loro abitazioni.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙