Incendio in via Candoni: evacuato il campo rom

Verso le 16 di oggi 19 luglio 2020 è scoppiato un incendio nell’area boschivadietro il campo nomadi di via Candoni coinvolgendo alcuni moduli abitativi vuoti. Per ora non si ha notizia di feriti. Tuttavia il campo rom è stato evacuato a scopo precauzionale per il tempo necessario allo spegnimento dell’incendio.

A spegnere le fiamme nel campo rom di via Candoni sono accorse squadre dei Vigili del Fuoco dell’Eur 11A, supportate da due autobotti, i direttori delle operazioni di spegnimento e l’elicottero Drago 53. L’incendio si è poi propagato anche verso via della Magliana dove sono presenti la squadra di Tuscolano 1, la 3A, e Ab13.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di spegnimento dell’incendio la Polizia Locale ha momentaneamente chiuso al traffico veicolare via Candoni. Presenti sul posto anche il 118 e le Forze dell’ordine.