Incendio in via Mattia Battistini: appartamento in fiamme all’alba, due intossicati

Paura all’alba in via Mattia Battistini, nel quadrante nord-ovest di Roma. Un violento incendio è scoppiato intorno alle 6:45 di mercoledì 5 novembre in un appartamento al civico 230, trasformando in pochi minuti una tranquilla mattina in momenti di puro terrore.

Le fiamme, partite con ogni probabilità da una presa elettrica difettosa, si sono propagate rapidamente all’interno dell’abitazione, che è andata completamente distrutta. Una colonna di fumo nero ha invaso la strada, visibile anche a centinaia di metri di distanza.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, con autoscala e autobotte, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e impedire che si estendesse agli altri appartamenti.

Bilancio dell’incendio: una donna, rimasta intossicata dal fumo, è stata trasportata in codice giallo al Policlinico Umberto I. Un uomo è stato invece soccorso e medicato all’ospedale Cristo Re per una lieve intossicazione.

In via precauzionale, tre famiglie residenti nella palazzina sono state evacuate. Presenti anche polizia, personale del 118 e agenti della polizia locale del gruppo XIV Monte Mario, che hanno cinturato la zona e avviato i rilievi.

L’area resterà transennata fino al completamento delle verifiche di stabilità dell’edificio e per eventuali interventi di assistenza alloggiativa ai residenti.

