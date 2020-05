Incendio in via R. Lombardi a Villa De Sanctis

Mercoledì 27 maggio pomeriggio è scoppiato un violento incendio nell’area adiacente all’ex Nuovo Pianeta, un teatro tenda Nuovo Pianeta abbandonato a se stesso (e di cui il nostro giornale si è occupato in più occasioni) in via Romolo Lombardi nel quartiere Villa De Sanctis e vicinissimo a viale della Primavera a Centocelle.

Sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti delle volanti e del commissariato Prenestino di Polizia. L’altissima colonna di fumo fumo era ben visibile da diversi quartieri circonvicini.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

La nostra diretta con Alessandro Moriconi

