Incendio Magliana: “Pubblicare subito analisi ASL e ARPA”

“Esprimiamo preoccupazione e chiediamo interventi immediati da parte di ASL, Arpa e Roma Capitale in relazione al vasto incendio sviluppatosi ieri in un deposito di pneumatici in Via del Cappellaccio, nei pressi del viadotto della Magliana”, cosí Nando Bonessio e Guglielmo Calcerano, rispettivamente co-portavoce dei Verdi di Lazio e Roma ed esponenti di Europa Verde.

“Sussiste – precisano – un evidente pericolo per la salute dei cittadini dei Municipi 9, 8 e 11 in relazione alle emissioni nocive di diossine e polveri sottili provenienti dalla colonna di fumo nero sprigionata dal rogo: ARPA ed ASL rendano immediatamente noti i risultati delle analisi e la Sindaca Raggi valuti ogni opportuna misura, anche di tenore analogo a quelle adottate in occasione dei roghi dei rifiuti interrati nel parco di Centocelle. Si applichi il principio di precauzione e si tuteli la salute dei residenti che non può assolutamente essere messa a rischio”.