Incendio nel centro di Roma: paura al Palazzo Gonfalone, due turiste evacuate

Momenti di paura nel cuore della Capitale, dove un incendio è divampato nella serata di giovedì 27 febbraio all’interno del Palazzo Gonfalone, nel rione Regola.

Le fiamme hanno interessato il primo e il secondo piano dell’edificio, dove era presente una struttura ricettiva, costringendo all’evacuazione due turiste polacche, madre e figlia.

L’allarme è scattato intorno alle 20:30, quando numerose segnalazioni hanno raggiunto il numero di emergenza 112.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che hanno gestito l’evacuazione e messo in sicurezza l’area.

Le operazioni di spegnimento sono state lunghe e complesse, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Secondo le prime ipotesi, l’incendio potrebbe essere stato causato da un corto circuito dell’impianto elettrico, dato che dai rilievi non sono emersi inneschi o tracce di materiale infiammabile.

A seguito dei danni riportati, l’edificio è stato dichiarato inagibile. Resta ora da chiarire se l’impianto elettrico avesse subito guasti recenti o se vi fossero eventuali irregolarità nella manutenzione. Un’indagine è stata avviata per accertare ogni dettaglio sull’accaduto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.