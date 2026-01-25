Incendio nella chiesa di San Giacomo in via del Corso: evacuati i presenti, nessun ferito

Momenti di apprensione nella tarda mattinata nel cuore del centro storico di Roma, dove un incendio è scoppiato all’interno della chiesa di San Giacomo in via del Corso.

L’allarme è scattato intorno alle 10:45, quando fumo e fiamme hanno interessato il presepe allestito all’interno della parrocchia.

A segnalare l’emergenza sono stati alcuni fedeli e religiosi presenti, che hanno immediatamente contattato la sala operativa dei Vigili del Fuoco. Dal comando è stata inviata sul posto la squadra 1/A, che ha raggiunto rapidamente l’edificio sacro.

L’intervento dei soccorsi

Una volta all’interno, i Vigili del Fuoco hanno evacuato in via precauzionale tutte le persone presenti e provveduto allo spegnimento delle fiamme, evitando che l’incendio potesse propagarsi ad altre parti della chiesa.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato probabilmente causato da un corto circuito, ma gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire con precisione l’origine dell’evento.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno prestato assistenza a scopo precauzionale. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati.

Situazione sotto controllo

Grazie al rapido intervento dei soccorritori, la situazione è tornata rapidamente sotto controllo. Restano ora da valutare eventuali danni all’interno della chiesa, mentre l’area è stata messa in sicurezza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.