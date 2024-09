Incendio nella notte a Ostia: auto in fiamme scatena il caos

È stata una notte da incubo per i residenti, svegliati bruscamente tra sabato e domenica dal bagliore e dal calore intenso.

Le prime chiamate ai soccorsi sono partite immediatamente, e in pochi minuti i vigili del fuoco sono arrivati per domare il rogo, seguiti dai carabinieri di Ostia, giunti per indagare sull’origine dell’incendio.

Fortunatamente, non si tratta di un atto doloso: le prime indagini indicano che il tutto sarebbe stato causato da un guasto alla Citroën, probabilmente un corto circuito che ha scatenato l’inferno. Miracolosamente, nessuno è rimasto ferito.