Incendio Parco Centocelle, sabato 19 ottobre 2019 fiamme nel tunnel

Roma, Centocelle, sabato 19 ottobre 2019, ore 9:30. È in corso un vasto incendio nell Parco di Centocelle, sicuramente di matrice dolosa, presso il tunnel “Mussolini”.

A denunciarlo al Servizio Giardini è stata la Comunità per il Parco Pubblico di Centodelle che si batte per la tutela e riqualificazione del Parco.

Il tunnel è stato negli anni più volte pulito dai volontari ma ogni volta è prevalso l’uso di discarica abusiva.

Sono intervenuti i Vigili urbani e i Vigili del fuoco che stanno procedendo allo spegnimento della mole di rifiuti che erano stati recentemente visionati dai responsabili della bonifica per la loro imminente rimozione.

Qualcuno ha fatto prima.

Ore 14:30. L’area risulta transennata ma c’era ancora fumo e le pattuglie della Polizia Locale rimaste a presidiare hanno richiamato i Vigili del fuoco.

Si tratta dell’ennesimo incendio nel Parco di Centocelle sia per quanto riguarda quelli al verde che ai rifiuti ammassati nel sottosuolo o lungo il tunnel.

Alessandra Noce