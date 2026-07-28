Incendio sul GRA, la Procura indaga: il sospetto è che dietro il rogo ci sia una mano criminale

Un sospetto pesante quanto la colonna di fumo denso che per due giorni ha soffocato il quadrante meridionale della Capitale.

Dietro il maxirogo di vegetazione e sterpaglie che ha mandato completamente in tilt il traffico lungo la via Laurentina e ingolfato il Grande Raccordo Anulare potrebbe esserci l’azione deliberata e criminale di un piromane.

Sulla vicenda ha deciso di fare piena luce la Procura della Repubblica di Roma, che ha formalmente aperto un fascicolo d’inchiesta iscrivendo le prime ipotesi di reato per verificare le cause dell’incendio ed accertare eventuali responsabilità dolo-colpose.

La pista del dolo e le verifiche a Piazzale Clodio

I magistrati capitolini intendono scandagliare ogni singola fase del disastro per capire come un fronte di fiamme così vasto sia potuto scoppiare ed estendersi in tempi rapidissimi a ridosso dei principali snodi viari della città.

La lente degli inquirenti si concentra sull’ipotesi di dolo: un atto intenzionale che, se confermato dai rilievi tecnici dei periti, trasformerebbe l’evento da emergenza ambientale a vero e proprio attentato alla sicurezza dei trasporti e alla pubblica incolumità.

Le verifiche sono state affidate agli specialisti dei Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine, chiamati a rintracciare eventuali punti di innesco multipli o tracce di sostanze acceleranti lasciate sul terreno tra le sterpaglie.

Centinaia di veicoli in trappola e sicurezza a rischio

Il bilancio dei disagi causati dal rogo restituisce la fotografia di una città finita nuovamente in ostaggio dell’emergenza estiva.

Il blocco della viabilità sulle corsie di scorrimento del GRA ha costretto gli organi di soccorso a chiudere interi tratti di carreggiata per evitare intossicazioni e tamponamenti dovuti alla totale assenza di visibilità causata dal fumo.

Centinaia di automobilisti e residenti dei quartieri limitrofi sono rimasti intrappolati per ore all’interno dei propri abitacoli sotto il sole, mentre i mezzi aerei e i nuclei antincendio cercavano di arginare l’avanzata delle fiamme verso i centri abitati.

Ora spetterà ai magistrati di Piazzale Clodio stabilire se quell’inferno sia stato frutto della fatalità o, più probabilmente, dell’ennesima mano criminale rimasta impunita.

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