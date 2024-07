Incendio sulla Via Pontina: in fiamme sterpaglie vicino al Campo Rom di Castel Romano

Un incendio di notevoli proporzioni è divampato nei pressi del campo rom di Castel Romano sulla Via Pontina a Roma, causando la chiusura di un tratto di strada in direzione della Capitale.

Le fiamme sono divampate intorno alle 11:00 e si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco, due autobotti e due moduli antincendio. Il Dos (Direzione Operazioni di Spegnimento) è presente sul posto per coordinare le operazioni e salvaguardare la vegetazione circostante.

L’intensità dell’incendio ha determinato la chiusura al traffico di un tratto di Via Pontina all’altezza dello svincolo per Trigoria. Agenti di polizia locale del IX gruppo Eur di Roma Capitale sono sul posto per regolare il flusso veicolare e garantire la sicurezza pubblica.

L’incendio ha provocato pesanti disagi al traffico, con rallentamenti e congestione registrati su Via di Trigoria, Via della Muratella e Via Portuense. Si consiglia agli automobilisti di evitare la zona e di utilizzare percorsi alternativi se possibile.

I vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme e valutare l’entità dei danni. Al momento non si registrano feriti.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙