Inceneritore, Bonessio – Cicculli – Luparelli (AVS): no a incontro formale ma reale occasione di confronto su soluzioni innovative e sostenibili

Apprezziamo molto la disponibilità del sindaco Gualtieri a incontrare oggi alle ore 13 una rappresentanza dei sindaci della Città Metropolitana di Roma per discutere dell’inceneritore di Santa Palomba. Meglio tardi che mai, verrebbe da dire.

Dopo quasi due anni dal conferimento dell’incarico di Commissario straordinario per il Giubileo, ci auguriamo che questo incontro non sia solo formale ma una reale occasione per confrontarsi sulle ragioni di chi si oppone a questa scelta scellerata.

Tanto più che la posizione di contrarietà espressa dai sindaci delle aree maggiormente danneggiate, perché direttamente esposte all’inquinamento prodotto da questo mega impianto, non è ideologica ma suffragata da approfondimenti, studi scientifici, ricerche e accertamenti tecnico-sanitari-ambientali e che nessuno fino a ora ha ritenuto necessario fare.

Sarebbe auspicabile che a seguito di questo colloquio il sindaco decidesse di interrompere momentaneamente l’iter di realizzazione dell’inceneritore per confrontarsi con esperti di livello nazionale e internazionale in materia ambientale. Una scelta questa che noi dell’Alleanza Verdi-Sinistra a livello locale, regionale e nazionale stiamo chiedendo da tempo.

Infatti, decidere di vincolare il destino di tanti cittadini e tanti territori alla gestione di un impianto così altamente impattante per un periodo di tempo pari a 33 anni e 5 mesi, significa non poter nemmeno pensare di valutare altre soluzioni future tecnologicamente più avanzate condannando una fetta della popolazione alla insostenibilità ambientale.

Così, in una nota, i consiglieri dell’Alleanza capitolina Verdi-Sinistra Nando Bonessio, Michela Cicculli, Alessandro Luparelli.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati