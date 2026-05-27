Inchiesta “Bisteccheria d’Italia”: la Procura di Roma chiede alla Camera i messaggi tra Caroccia e Delmastro

Nuovo e delicato sviluppo nell’ambito dei fascicoli d’indagine ribattezzati “Bisteccheria d’Italia”, il filone investigativo coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma incentrato sulle presunte ramificazioni finanziarie e commerciali del clan Senese nel tessuto economico della Capitale.

La Procura di Roma ha trasmesso formale richiesta alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati finalizzata ad acquisire i testi integrali delle comunicazioni telematiche intercorse tra Mauro Caroccia — imprenditore colpito da condanna passata in giudicato per il reato di trasferimento fittizio di valori — e il parlamentare di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro Delle Vedove, già sottosegretario di Stato alla Giustizia.

L’iniziativa dei pubblici ministeri capitolini si inserisce nel quadro degli accertamenti finalizzati a ricostruire le rotte del riciclaggio di capitali illeciti.

Nelle scorse settimane, gli inquirenti avevano disposto il sequestro probatorio dello smartphone in uso a Caroccia; l’analisi tecnica dei tabulati e della memoria del dispositivo ha spinto la Procura a richiedere l’estensione dell’acquisizione alle chat con l’esponente politico il quale, è opportuno ribadire, allo stato attuale non risulta iscritto nel registro degli indagati.

Il nodo societario della s.r.l. “Le Cinque Forchette”

Al centro degli approfondimenti degli investigatori figurano gli assetti proprietari della società “Le Cinque Forchette”, compagine societaria titolare del marchio e del locale commerciale “Bisteccheria d’Italia” di via Tuscolana, di cui Delmastro ha detenuto quote sociali in passato insieme a Miriam Caroccia.

Parallelamente al binario giudiziario, la magistratura romana valuta l’inserimento formale nel fascicolo dei verbali relativi alle dichiarazioni rese dallo stesso ex sottosegretario davanti alla Commissione parlamentare Antimafia, organismo riunitosi in seguito alle relazioni depositate dal questore della Capitale, Roberto Massucci, in merito all’aggressività e alla pervasività delle mafie negli investimenti commerciali romani.

La difesa a Palazzo San Macuto: «Nessun alert antiriciclaggio»

Nel corso dell’esame davanti ai commissari di Palazzo San Macuto, Delmastro — che ha scelto di rispondere direttamente ai quesiti rinunciando a una memoria scritta preliminare — ha escluso categoricamente qualunque forma di consapevolezza circa la contiguità di Caroccia con la criminalità organizzata campana trapiantata a Roma.

«Non dispongo di evidenze in merito a procedimenti a mio carico e ritengo di non essere indagato», ha chiarito il deputato, descrivendosi come soggetto leso e rimarcando come la vicenda lo abbia spinto a rassegnare le dimissioni dall’incarico governativo.

L’esponente di FdI ha assicurato di non aver mai intercettato anomalie o segnalazioni antiriciclaggio da parte degli istituti di credito, formalizzando il recesso immediato da ogni legame commerciale non appena divenuti di pubblico dominio i precedenti definitivi del socio.

L’indagine prosegue ora sui due fronti, con gli inquirenti impegnati a mappare i flussi finanziari e la Commissione tesa a far luce sui nodi di contatto tra criminalità e impresa a Roma.

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