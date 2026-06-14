Incidente a catena al Collatino, auto travolge due donne: 58enne in codice rosso. Morta una donna 92enne

Mattinata di paura e di grande apprensione nel quadrante est della Capitale per un gravissimo incidente stradale che ha visto il ferimento critico di due passanti.

Intorno alle 10:30 di oggi, domenica 14 giugno, la sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma ha dirottato d’urgenza la squadra operativa 10/A del distaccamento de “La Rustica” all’incrocio semaforico tra viale della Serenissima e via Cherso, al confine tra i quartieri Collatino e Prenestino, a seguito di un drammatico investimento pedonale.

La dinamica del sinistro, ricostruita preliminarmente dai soccorritori, ricalca la struttura di un tragico effetto domino. Per cause ancora al vaglio delle autorità, un autofurgone cabinato commerciale ha tamponato violentemente un’autovettura che lo precedeva lungo la carreggiata.

A causa dell’energia cinetica impressa dall’impatto da tergo, l’auto è stata proiettata in avanti in modo incontrollabile, invadendo lo spazio perimetrale della strada proprio mentre stavano transitando due donne a piedi.

La Trappola sotto l’Auto in Sosta e il Salvataggio dei Vigili del Fuoco

L’impatto con i due pedoni è stato inevitabile e pesantissimo. Mentre la prima donna è stata sbalzata sull’asfalto riportando ferite multiple, la seconda è stata colpita con una traiettoria tale da farla rovinare al suolo e finire incastrata al di sotto di un’altra autovettura che si trovava regolarmente parcheggiata a bordo strada.

I pompieri della Rustica, giunti sul posto a sirene spiegate in pochi minuti, hanno compreso immediatamente la gravità dello scenario. Coadiuvati dai medici del 118, gli specialisti del distaccamento 10/A hanno utilizzato i cuscini pneumatici di sollevamento e i martinetti idraulici in dotazione per sollevare la scocca della vettura in sosta.

Un’operazione chirurgica e delicatissima di estricazione che ha permesso di liberare il corpo della donna e di affidarlo alla barella dei sanitari senza provocarle ulteriori traumi spinali o toracici.

Morta una donna l’ altra in condizioni critiche

Entrambe le donne sono state trasferite a bordo delle autoambulanze e trasportate d’urgenza in codice rosso presso due diversi pronto soccorso di massima emergenza della Capitale. La 92enne, finita sotto l’auto parcheggiata, è stata portata all’Umberto I e lotta per la vita. La figlia di 58 anni, invece, è stata portata al Vannini dove è morta poco dopo.



Sul posto sono intervenute in forze le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale per gestire la viabilità del quadrante, pesantemente congestionata a causa della parziale chiusura dell’incrocio tra viale della Serenissima e via Cherso.

I caschi bianchi hanno eseguito i rilievi scientifici stradali e sottoposto i conducenti dei mezzi coinvolti (l’autofurgone e l’auto pirata del tamponamento) ai test tossicologici ed alcolemici di rito per accertare le responsabilità penali del disastro.

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