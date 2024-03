Incidente a Ostia, scontro tra auto e una moto: 30enne trasportato in ospedale con l’eliambulanza

Tragedia a Ostia. L’episodio è avvenuto alle 17,31 di ieri, domenica 24 Marzo 2024. Una Fiat Panda, condotta da un 23enne italiano, si è scontrata con una moto Yamaha, a bordo della quale si trovava un 30enne anch’egli italiano: quest’ultimo è stato trasportato al Policlinico Agostino Gemelli con l’eliambulanza.

Il sinistro – per cause in corso di accertamento – si è verificato all’altezza di via Giovanni Garau/viale delle Repubbliche Marinare. Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo X Mare.

