Incidente mortale a viale delle Milizie: donna di 74 anni travolta da un’auto

Un’altra vita spezzata sulle strade di Roma. La tragedia è avvenuta venerdì 31 gennaio, quando una donna di 74 anni è stata investita mentre attraversava viale delle Milizie, nel quartiere Prati. L’impatto con un’auto, una Fiat Panda condotta da un’anziana di 81 anni, è risultato fatale.

La scena si è presentata subito tragica. La vittima è stata travolta con violenza dal veicolo ed è deceduta sul colpo.

Nonostante i tempestivi soccorsi del personale medico, per la donna non c’è stato nulla da fare. In pochi istanti, il sogno di una giornata che sembrava come tante è finito tragicamente.

L’81enne, che stava conducendo la vettura, si è immediatamente fermata dopo l’incidente, restando sul posto in attesa dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

La polizia locale del gruppo I Prati, intervenuta prontamente, ha provveduto a bloccare la zona per effettuare i rilievi del caso.

Nel frattempo, per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di recupero e per l’analisi della dinamica dell’incidente, il tratto di viale delle Milizie tra viale Angelico e largo Trionfale è stato chiuso al traffico. Gli agenti stanno ora cercando di ricostruire con esattezza come si siano svolti i fatti.

