Incidente mortale sulla via Cristoforo Colombo: un 26enne perde la vita

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina, 15 giugno, sulla via Cristoforo Colombo a Roma, all’altezza dell’incrocio con via di Acilia. Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita nello scontro tra due motoveicoli e un’automobile.

La dinamica dell’incidente:

Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 4.30 del mattino. Ancora da chiarire la dinamica esatta dello scontro, che è avvenuto tra uno scooter Piaggio Beverly, una moto Kawasaki Z900 e una Ford Fiesta.

La vittima:

Il 26enne alla guida della Kawasaki ha perso la vita sul colpo. Il 34enne alla guida dello scooter Piaggio è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Grassi di Ostia. Le sue condizioni non sono gravi. Negativo il test alcolmetrico effettuato sulla 21enne alla guida della Ford Fiesta.

Traffico in tilt:

Via Cristoforo Colombo è stata chiusa al traffico in direzione Ostia, tra Malafede e Acilia, per consentire i rilievi da parte della Polizia Locale di Roma Capitale.

Sul posto sono intervenute pattuglie del X Gruppo Mare e del Gruppo Pronto Intervento Traffico (GPIT) per la messa in sicurezza della zona e la gestione della viabilità.

Le indagini in corso:

La Polizia Locale sta svolgendo tutti i necessari accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità.

Un monito per la sicurezza stradale:

L’ennesimo incidente mortale sulla via Cristoforo Colombo richiama l’attenzione sulla necessità di maggiore prudenza e attenzione alla guida, soprattutto nelle ore notturne e nei tratti di strada extraurbani.

Il rispetto delle norme del codice stradale e un comportamento responsabile da parte di tutti gli utenti della strada sono fondamentali per evitare tragedie come questa.

