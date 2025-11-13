Incidente sulla Colombo, migliorano le condizioni di Silvia Piancazzo: ecco gli aggiornamenti

Dopo giorni di paura e speranza, arriva finalmente una buona notizia dal San Camillo Forlanini.

Silvia Piancazzo, la giovane rimasta gravemente ferita nel terribile incidente dello scorso 24 ottobre sulla Cristoforo Colombo, è uscita dalla Terapia Intensiva.

Le sue condizioni sono in netto miglioramento e la prognosi è stata ufficialmente sciolta.

A renderlo noto è l’azienda ospedaliera romana con un comunicato ufficiale:

“La paziente Silvia Piancazzo, dopo un’ulteriore fase di miglioramento clinico e a percorso chirurgico-ortopedico ormai completato, è uscita oggi dalla Terapia Intensiva ed è stata trasferita nel Reparto di Chirurgia Generale diretto dal professor Pierluigi Marini per il proseguo delle cure”.

La nota aggiunge che il decorso della ragazza “può essere considerato assolutamente soddisfacente, soprattutto in relazione alla gravità delle lesioni traumatiche con le quali era giunta in ospedale”. Parole che restituiscono un po’ di sollievo dopo giorni drammatici, vissuti tra apprensione e silenzio.

Silvia, quella sera di venerdì 24 ottobre, era al volante di una Mini. Al suo fianco sedeva Beatrice Bellucci, la sua amica ventenne, che purtroppo ha perso la vita.

L’auto è stata travolta da una Bmw lanciata ad altissima velocità su via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza dei Navigatori.

Intanto, le indagini sulla dinamica e sulle eventuali responsabilità sono ancora in corso.

