Incontri a Sant’Ireneo a Centocelle

Il 21 gennaio 2022, Papa Francesco ha dichiarato Sant’Ireneo di Lione Dottore della Chiesa, in particolare per la sua testimonianza e il suo magistero sull’unità.

La Parrocchia di Sant’Ireneo, attiva nel popolare quartiere di Centocelle a Roma (via dei Castani 291), propone ora a tutti gli interessati una serie di incontri di formazione-riflessione per approfondire la conoscenza di questo grande Santo e della sua dottrina, per scoprire i suoi libri e il suo fondamentale insegnamento.

Il primo incontro si terrà mercoledì 16 febbraio alle ore 19, in presenza. Successivamente, si proseguirà sempre il mercoledì alla stessa ora, e stavolta tutti gli incontri saranno trasmessi anche in diretta streaming sul canale YouTube della Parrocchia.

Il calendario previsto è il seguente: si inizia, appunto, mercoledì 16 febbraio alle ore 19; le date successive saranno il 23 febbraio, il 16 marzo, il 27 aprile, il 18 maggio e il 15 giugno, sempre dalle ore 19 alle 20. I relatori sono i Professori Domenico Scordamaglia, Tommaso Mazzucchi e Davide Lees.

In ogni caso, la locandina dell’evento è stata pubblicata sul sito parrocchiale www.santireneo.org.

Si tratta di un’occasione di indubbio interesse e alla portata di chiunque abbia il desiderio sincero di approfondire la conoscenza di uno dei Santi, ora Dottore della Chiesa, più importanti di tutti i tempi.