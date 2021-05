Incontro al laghetto di via Tovaglieri

Parco Palatucci, laghetto presso via Tovaglieri.

Ci siamo incontrati, ci siamo riconosciuti, anche se con la mascherina sulla bocca, I nostri occhi si sono incontrati.

Nei primi anni ’80, lavorando in via Nomentana angolo San Basilio, mi allenavo tutti i giorni nella pausa pranzo per circa 20 km percorrendo via Casal Boccone, via della Bufalotta, via della Cesarina, via della Marcigliana: strade all’epoca senza traffico, campagne romane infinite, greggi di pecore, contadini al lavoro, centro ippico, circolo del tennis.

All’angolo della Marcigliana con la Bufalotta c’era il capolinea del bus 337, un mezzo era fermo tutti i giorni e senza persone a bordo ma con l’autista al posto di guida. Tutti i giorni e alla stessa ora nei miei allenamenti , io terminavo la discesa e iniziavo la secca e ripida salita, anche il bus partiva e mi si affiancava, non essendoci passeggeri l’autista apriva la porta al suo fianco e salutandomi mi offriva sempre un ” passaggio” con il bus, accompagnato il tutto da uno splendido sorriso: prendi il….. 337?

Tutti i giorni e per qualche anno, quella situazione e’ stata la nostra quotidianità all’ora di pranzo.

Son passati 40 anni circa e il Parco Palatucci ci ha fatto rincontrare.

Lui nella sua carrozzina e la badante , io nella mia corsetta quotidiana. Tutti i giorni, da mesi, ci diamo il buongiorno, ci sorridiamo con gli occhi ( la bocca e’ coperta) e mi offre sempre un passaggio sul bus….. 337, a memoria dei vecchi tempi.

Non abbiamo più i capelli biondi e gli occhi azzurri, non ci sono più quelle campagne infinite tra la Nomentana e la Salaria che ammiravamo , ora sono sostituite da palazzoni, centri commerciali e tanto tanto traffico.

Abbiamo Tor Tre Teste, ora, il nostro stupendo parco, i nostri pini, il nostro laghetto a Via Tovaglieri, da salvaguardare con la nostra quotidiana presenza. Non dimenticando che a pochi metri c’è”, l’immenso verde del parco della Mistica, altra meraviglia della natura.

Aggiungiamo che gli anni non hanno offuscato la nostra gentilezza e le nostre buone maniere.

Uniamoci nella salvaguardia delle grandi bellezze; si può raggiungere l’obiettivo.

Buona giornata