Il 13 dicembre dalle 16,30 alle 18,30*, presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina, presentazione di La statura della palma, Selvatiche Edizioni – Seed 2025.

In dialogo con Francesca Del Moro e Jara Marzulli: Anna Maria Curci

Francesca Del Moro è nata a Livorno nel 1971 e vive a Bologna. Laureata in lingue e dottore di ricerca in scienza della traduzione, lavora come editor e traduttrice. Ha tradotto numerosi volumi di saggistica, narrativa, fumetti e albi illustrati e, in poesia, I fiori del male di Charles Baudelaire (Le Cáriti 2010), Ultimi versi di Jules Laforgue (Marco Saya 2020) e Canti d’Utopia di Brice Bonfanti (Arcipelago itaca 2025).

È autrice di 13 libri di poesia e di una biografia musicale. Dirige la collana Istmi di Arcipelago itaca dedicata alla traduzione e fa parte del comitato organizzativo del festival Bologna in Lettere.

Jara Marzulli nasce nel 1977 a Bari. Il suo stile pittorico figurativo realistico diventa subito riconoscibile e dal 2004 incominciano esperienze di internazionalità tra fiere, biennali ed esposizioni importanti.

Numerose sono le Biennali ed esposizioni d’arte prestigiose per le quali espone in Italia e all’estero. Le sue opere fanno parte di collezioni private in tante parti del mondo, collezioni museali. Tante le pubblicazioni in cataloghi importanti della migliore figurazione artistica, libri e riviste cartacee e online di respiro internazionale.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2026 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

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